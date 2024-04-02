بقلم: يورونيوز

الحرب على غزة في يومها الـ179| مقتل عدة موظفي إغاثة أجانب في غارة إسرائيلية

اعلان

بدأ اليوم الـ179 من الحرب على قطاع غزة باستمرار للقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، وقد طال هذه المرة فريقا من موظفي إغاثة أجانب تابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي". وحسب آخر حصيلة رسمية، فقد قـُتل في القصف أربعة أشخاص من الموظفين الدوليين، من بينهم بريطاني وبولندي وأسترالية، بالإضافة إلى السائق الفلسطيني، مع العلم بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ووقعت الغارة في وقت متأخر من مساء الإثنين بعد ساعات من قيام المجموعة بإدخال المواد الغذائية عبر طريق بحري إلى شمال قطاع غزة. وقال مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني كان ضمن الفريق الذي أحضر الجثث إلى المستشفى إن العمال كانوا في قافلة كانت متوجهة من شمال القطاع إلى رفح في الجنوب، عندما سقط صاروخ إسرائيلي عليها. وأضاف أن موظفي الهلال الأحمر العالمي أخبروه أن فريق الإغاثة كان في شمال القطاع لتنسيق توزيع مساعدات وصلت حديثًا، وكانوا عائدين إلى رفح عندما قتلتهم الغارة الإسرائيلية.

تطورات اليوم السابق

فيما يلي أهم تطورات اليوم الـ179 من الحرب على غزة: