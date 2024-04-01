فيديو. شاهد: متحف للأغذية المثيرة للاشمئزاز في ألمانيا

متحف الأطعمة المثيرة للاشمئزا، الواقع بجوار نقطة تفتيش تشارلي وسط العاصمة الألمانية، برلين، معلم سياحي لا يحاول صدمة الزوار فحسب، بل يستكشف ايضاً أن ما يمكن أن يثير اشمئزاز البعض، لا ينطبق بالضرورة على الآخرين. وتوضح رئيسة المتحف ألكسندرا بيرنشتاينر: "هناك ستة مشاعر أساسية مختلفة والاشمئزاز هو واحد منهم". كما يعتمد الأمر على الثقافة المحلية. ويستقبل المعرض سنوياً نحو 20 ألف شخص.

متحف الأطعمة المثيرة للاشمئزا، الواقع بجوار نقطة تفتيش تشارلي وسط العاصمة الألمانية، برلين، معلم سياحي لا يحاول صدمة الزوار فحسب، بل يستكشف ايضاً أن ما يمكن أن يثير اشمئزاز البعض، لا ينطبق بالضرورة على الآخرين. وتوضح رئيسة المتحف ألكسندرا بيرنشتاينر: "هناك ستة مشاعر أساسية مختلفة والاشمئزاز هو واحد منهم". كما يعتمد الأمر على الثقافة المحلية. ويستقبل المعرض سنوياً نحو 20 ألف شخص.