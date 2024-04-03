بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ180 من الحرب على غزة، يستمر القصف والقتال العنيفيْن في عدة مناطق من القطاع، وسط غضب وإدانة دوليتيْن على مقتل عمال إغاثة أجانب في غارة إسرائيلية.

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دخلت الحرب في غزة يومها الثمانين بعد المئة، فيما لا تزال حادثة تقل موظفي إغاثة أجانب في غارة إسرائيلية تثير ردود فعل غاضبة.

فإلى جانب الإدانات والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل التي صدرت من عدة عواصم غربية، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه وغضبه على مقتل موظفي الإغاثة السبعة ـ بينهم مواطن أمريكي. بايدن انتقد في البيان الذي أصدره إسرائيل، قائلًا إنها لا تفعل ما يكفي لحماية العاملين في مجال الإغاثة في غزة. وطالب بايدن بإجراء تحقيق سريع ونشر نتائجه ومحاسبة المسؤولين.

أما الأمين العام للأمم المتحدة فقد وصف الأمر بـ "غير المعقول" ولفت الانتباه إلى أن حوالي مئتي عامل إغاثة قُتلوا من قِبل إسرائيل في غزة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر.

من جانبه أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أصدر بيانًا متلفزًا أعرب فيه عن أسفه عن الغارة التي قتلت موظفي الإغاثة السبعة، قائلًا إن القصف كان عن طريق الخطأ ويعود إلى "سوء تحديد الهوية".

أحداث اليوم السابق

فيما يلي أهم تطورات اليوم الـ180 من الحرب على غزة: