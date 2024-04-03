EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. الحرب على غزة| غضب أمريكي بعد مقتل موظفي إغاثة أجانب والجيش الإسرائيلي: "آسفون! لم تكن مقصودة"

إحدى السيارات الثلاث التابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" والتي قصفها الجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نيسان / أبريل 2024
إحدى السيارات الثلاث التابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" والتي قصفها الجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نيسان / أبريل 2024 Copyright (AP Photo/Ismael Abu Dayyah)
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في اليوم الـ180 من الحرب على غزة، يستمر القصف والقتال العنيفيْن في عدة مناطق من القطاع، وسط غضب وإدانة دوليتيْن على مقتل عمال إغاثة أجانب في غارة إسرائيلية.

اعلان

دخلت الحرب في غزة يومها الثمانين بعد المئة، فيما لا تزال حادثة تقل موظفي إغاثة أجانب في غارة إسرائيلية تثير ردود فعل غاضبة.

فإلى جانب الإدانات والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل التي صدرت من عدة عواصم غربية، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه وغضبه على مقتل موظفي الإغاثة السبعة ـ بينهم مواطن أمريكي. بايدن انتقد في البيان الذي أصدره إسرائيل، قائلًا إنها لا تفعل ما يكفي لحماية العاملين في مجال الإغاثة في غزة. وطالب بايدن بإجراء تحقيق سريع ونشر نتائجه ومحاسبة المسؤولين.

أما الأمين العام للأمم المتحدة فقد وصف الأمر بـ "غير المعقول" ولفت الانتباه إلى أن حوالي مئتي عامل إغاثة قُتلوا من قِبل إسرائيل في غزة منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر.

من جانبه أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أصدر بيانًا متلفزًا أعرب فيه عن أسفه عن الغارة التي قتلت موظفي الإغاثة السبعة، قائلًا إن القصف كان عن طريق الخطأ ويعود إلى "سوء تحديد الهوية".

أحداث اليوم السابق

فيما يلي أهم تطورات اليوم الـ180 من الحرب على غزة:

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: يوم مليء بالحوادث في الجبال السويسرية.. تحطم مروحية وانهيار جليدي هائل يودي بحياة 3 أشخاص

مستشار الأمن القومي الأمريكي في زيارة إلى السعودية لمناقشة "صفقة ضخمة" تشمل التطبيع مع إسرائيل

فيديو مسرّب يبدو فيه نتنياهو مُرتبكاً ومحبطاً خلال التمرين على مؤتمر صحفي

الشرق الأوسط قصف إسرائيل غزة بنيامين نتنياهو المساعدات الإنسانية ـ إغاثة