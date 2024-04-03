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تقرير: الحرب خلّفت 26 مليون طن من الأنقاض في غزة وخسائر البنية التحتية تقدّر بـ18.5 مليار دولار

الأضرار التي خلفتها غارة إسرائيلية قرب مجمّع الشفاء في غزة
الأضرار التي خلفتها غارة إسرائيلية قرب مجمّع الشفاء في غزة Copyright Mohammed Hajjar/AP
بقلم:  يورونيوز
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نشر البنك الدولي تقريراً، اليوم الثلاثاء، أظهر فيه حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب الإسرائيلية على البنى التحتية في قطاع غزة، والتي بلغت حوالي 18.5 مليار دولار.

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وفي تقييمه غير النهائي للأضرار، كشف البنك الدولي إلى أن الرقم يمثّل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2022.

وأضاف التقرير، أنّ الحرب التي نشبت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول خلفت 26 مليون طن من الركام الذي من المتوقع أن تستغرق إزالته سنوات.

وفي ظل استمرار الحرب، والدمار الذي يطال المساكن والمرافق الصحية، أشار التقرير الدولي إلى أن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية تمثل 72% من التكاليف، وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%.

وأوضح البنك الدولي أنّ 75% من السكان تم تهجيرهم من بيوتهم، إضافة إلى معاناتهم من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وخطر المجاعة. 

وقدر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت.

وأشار التقرير إلى أن "الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية ألحقت الضرر الأكبر بالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب مدى الحياة على نموهم".

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