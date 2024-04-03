مأساة الطفل ريان المغربي تتكرر في مصر.. سقوط شاب في بئر منذ أكثر من 30 ساعة

بقلم: يورونيوز

سقط شاب في بئر مياه جوفية منذ أكثر من 30 ساعة في مصر، وسط مناشدات لتدخل الجهات المعنية للمساعدة في إنتشاله.

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وكانت مديرية أمن المنيا قد تلقت قبل ساعات بلاغاً من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يفيد بسقوط شاب (30 عاماً) في بئر مياه جوفية غير مستخدم على عمق 23 متراً، بالأراضي الصحراوية غرب المدينة.

في البداية، حاول أقرباء الشاب إنقاذه لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وأشاروا إلى أنه تواصل معهم لمدة 6 ساعات قبل أن يتوقف. وهذا ما دفعهم إلى تقديم بلاغ للسلطات، حيث تشارك الجهات الأمنية في محاولة الوصول إلى الشاب في أعماق البئر لمعرفة ما إذا كان على قد الحياة أم لا، ومحاولة إنقاذه.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" صباح الثلاثاء، مقطع فيديو على "فيسبوك" يظهر احتشاد معدات ثقيلة بموقع الحادث، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الشاب أو "جثمانه"، على الرغم من الصعوبات نظراً إلى طبيعة الأرض الصخرية.

وأعادت هذه الحادثة لأذهان رواد التواصل الاجتماعي مأساة الطفل المغربي ريان، الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات، حينما توفي في 2022، إثر سقوطه في بئر بجوار منزل أسرته.