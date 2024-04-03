نجل نتنياهو يشعل الجدل مجددًا ويشبّه المتظاهرين الإسرائيليين ضد حكومة والده بالنازيين

بقلم: يورونيوز

كتب يائير في منشوره: "المَسيرات العنيفة بالمشاعل كانت السمة المميزة للنازيين"، ملمحًا إلى وجود صلة بين النازيين وبين المتظاهرين المطالبين باستقالة حكومة والده بنيامين نتنياهو

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مرة أخرى يثير نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، الجدل في الإعلام الإسرائيلي. فقد كتب نتنياهو الإبن الأربعاء منشورا مثيرا للجدل على حسابه في منصة تلغرام، شبّه فيه المتظاهرين الذين حملوا المشاعل في أثناء المظاهرات التي تشهدها مدينة القدس منذ عدة أيام بالنازيين.

وكتب يائير في منشوره: "المسيرات العنيفة بالمشاعل كانت السمة المميزة للنازيين"، ملمحًا إلى وجود صلة بين النازيين وبين المتظاهرين المطالبين باستقالة حكومة والده بنيامين نتنياهو وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس إلى ديارهم.

وجاء كلام يائير نتنياهو هذا إثر المظاهرات الواسعة التي شهدتها القدس الليلة الماضية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء.

وكتب موقع "والا" العبري، أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعبر فيها نتنياهو الإبن عن نفسه بهذه الطريقة ضد المتظاهرين الذين يخرجون في مظاهرات ضد حكومة والده.

ففي سبتمبر/ أيلول الماضي شبّه يائير نتنياهو المتظاهرين في يوم عيد الغفران اليهودي في تل أبيب بـ"المعادين للسامية في أوروبا الذين ألقوا اللوم على اليهود بعد أن ارتكبوا مذابح ضدهم".

وفي مارس/ آذار الماضي، وصف يائير المتظاهرين ضمن حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي الذي كانت حكومة نتنياهو تنوي تنفيذه بـ"عملاء إرهابيين محليين". وكتب في تغريدة نشرها على منصة "إكس" قبل أن يزيلها لاحقًا: "إنهم ليسوا متظاهرين، وليسوا فوضويين أيضًا - بل هم إرهابيون".

واحتشد آلاف المتظاهرين مساء الثلاثاء في القدس، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. ورفع المتظاهرون المشاعل وطالبوا نتنياهو بالتنحي.

وفي بيان لهم، قال أهالي المحتجزين إن "سلوك بنيامين نتنياهو جريمة، وإذا لم نفعل كل شيء لإزاحته، فلن نرى أولادنا. من الآن سنطالب بإسقاط نتنياهو، وسنحتج للإطاحة به".