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ضخمة ووزنها نصف طن.. العثور على قنبلة في مدينة كولونيا تعود للحرب العالمية الثانية

نزع فتيل الخبراء بقنبلة غير منفجرة تزن 500 كيلوغرام
نزع فتيل الخبراء بقنبلة غير منفجرة تزن 500 كيلوغرام Copyright EBU
بقلم:  Euronews
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

اكتشف عمال بناء عن طريق الصدفة قنبلة غير منفجرة يبلغ وزنها نحو نصف طن في مدينة كولونيا الألمانية.

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تم اكتشاف قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية يبلغ وزنها 500 كيلوغرام هذا الأسبوع في نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية.

تم الكشف عن المتفجرات أثناء البناء على قناة الشحن بالقرب من جسر كينيدي في ديوتز.

حددت حكومة مقاطعة دوسلدورف منطقة خطر بنصف قطر 500 متر. تم إغلاق نهر الراين أمام الشحن طوال فترة عملية نزع السلاح التي اكتملت بعد ظهر الأربعاء.

كما تم إغلاق العديد من الطرق ونفق ضفة الراين.

تعرضت مدينة كولونيا للقصف أكثر من 200 مرة خلال الحرب العالمية الثانية، وتم اكتشاف العديد من الذخائر غير المنفجرة في العقود التي تلت ذلك.

المصادر الإضافية • أب

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