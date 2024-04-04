ضخمة ووزنها نصف طن.. العثور على قنبلة في مدينة كولونيا تعود للحرب العالمية الثانية

بقلم: Euronews

اكتشف عمال بناء عن طريق الصدفة قنبلة غير منفجرة يبلغ وزنها نحو نصف طن في مدينة كولونيا الألمانية.

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تم اكتشاف قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية يبلغ وزنها 500 كيلوغرام هذا الأسبوع في نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية.

تم الكشف عن المتفجرات أثناء البناء على قناة الشحن بالقرب من جسر كينيدي في ديوتز.

حددت حكومة مقاطعة دوسلدورف منطقة خطر بنصف قطر 500 متر. تم إغلاق نهر الراين أمام الشحن طوال فترة عملية نزع السلاح التي اكتملت بعد ظهر الأربعاء.

كما تم إغلاق العديد من الطرق ونفق ضفة الراين.

تعرضت مدينة كولونيا للقصف أكثر من 200 مرة خلال الحرب العالمية الثانية، وتم اكتشاف العديد من الذخائر غير المنفجرة في العقود التي تلت ذلك.