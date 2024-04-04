EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: النيران تلتهم عبّارة على متنها أكثر من مئة شخص قبالة ساحل تايلاند

الدخان الأسود يتصاعد من العبارة
الدخان الأسود يتصاعد من العبارة Copyright Maitree Promjampa/Maitree Promjampa
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اندلع حريق في إحدى العبارات قبالة ساحل جنوب تايلند صباح اليوم الخميس، مما اضطر جميع الركاب إلى القفز في البحر كي ينجوا بحياتهم.

اعلان

وتم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 108 أشخاص، حيث قفز معظمهم إلى البحر هربًا من الحريق المشتعل.

وكانت العبارة على وشك الوصول إلى كوه تاو، وهي مقصد سياحي شهير يقع على الساحل التايلندي، عندما سمع أحد الركاب صوت طقطقة ورائحة دخان.

وأظهرت مقاطع الفيديو أشخاصا يهرعون للخروج من مقصورة العبّارة وهم يرتدون سترات النجاة، فيما اجتاح دخان أسود كثيف العبارة. وقد اشتعلت فيها النيران في وقت لاحق.

وقال أحد الركاب إن نحو 20 قاربًا جاءت للمساعدة بعد حوالي 20 دقيقة من اندلاع الحريق وطلب النجدة، لكن القوارب لم تتمكن من الاقتراب بسبب الخوف من انفجار العبّارة، ولهذا اضطر الناس إلى القفز في البحر ليتم انتشالهم فيما بعد.

تمت السيطرة على الحريق وبدأت السلطات التحقيق لمعرفة السبب.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بحزن غامر.. كوريا الجنوبية تودع الباندا المحبوبة "فو باو" قبل عودتها للصين

تعرّف على بيلي بار.. "رجل الثلج" الذي جمع وسجّل بيانات الطقس في مرتفعات كولورادو لخمسين عاماً

خلل فني غامض يصيب تطبيق "واتساب" ويعطّل حسابات آلاف المستخدمين

سياحة تايلاند حريق إنقاذ