فيديو: النيران تلتهم عبّارة على متنها أكثر من مئة شخص قبالة ساحل تايلاند

بقلم: يورونيوز

اندلع حريق في إحدى العبارات قبالة ساحل جنوب تايلند صباح اليوم الخميس، مما اضطر جميع الركاب إلى القفز في البحر كي ينجوا بحياتهم.

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وتم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 108 أشخاص، حيث قفز معظمهم إلى البحر هربًا من الحريق المشتعل.

وكانت العبارة على وشك الوصول إلى كوه تاو، وهي مقصد سياحي شهير يقع على الساحل التايلندي، عندما سمع أحد الركاب صوت طقطقة ورائحة دخان.

وأظهرت مقاطع الفيديو أشخاصا يهرعون للخروج من مقصورة العبّارة وهم يرتدون سترات النجاة، فيما اجتاح دخان أسود كثيف العبارة. وقد اشتعلت فيها النيران في وقت لاحق.

وقال أحد الركاب إن نحو 20 قاربًا جاءت للمساعدة بعد حوالي 20 دقيقة من اندلاع الحريق وطلب النجدة، لكن القوارب لم تتمكن من الاقتراب بسبب الخوف من انفجار العبّارة، ولهذا اضطر الناس إلى القفز في البحر ليتم انتشالهم فيما بعد.

تمت السيطرة على الحريق وبدأت السلطات التحقيق لمعرفة السبب.