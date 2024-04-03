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إصابة أربعة جنود إسرائيليين في عملية دهس وطعن شمال قلقيلية

عنصر من الجيش الإسرائيلي ومتطوع من خدمة الإنقاذ زاكا يعملان في موقع هجوم مزدوج وقع في محطة للحافلات، في رعنانا
عنصر من الجيش الإسرائيلي ومتطوع من خدمة الإنقاذ زاكا يعملان في موقع هجوم مزدوج وقع في محطة للحافلات، في رعنانا Copyright Oded Balilty/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، وأن منفذ عملية الدهس حاول طعن عناصر أمن عند حاجز عسكري قرب مدينة قلقيلية.

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ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا في عملية طعن ودهس وقعت في بلدة كوخاف يائير شمال قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، أنها قتلت منفذ العملية المزدوجة عند معبر إيال، وهو الشاب وهب شبيطة (26 عاما) من مدينة الطيرة.

وأعلنت الشرطة أن الحديث يدور عن عملية مزدوجة، وأن منفذ عملية الدهس حاول طعن عناصر أمن عند حاجز عسكري قرب مدينة قلقيلية. 

كما أكدت أن حالة اثنين من المصابين في العملية التي وقعت فجر الأربعاء خطرة.

وبعد وقوع الحادث، وصلت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي إلى الموقع، وتم إغلاق شارع 444 أمام حركة المرور بسبب عملية الدهس.

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