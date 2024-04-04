شاهد: مياه الفيضانات تُغرق حديقة للحيوانات وتحاصر أسوداً في موسكو

بقلم: يورونيوز

غمرت مياه الفيضان الناجمة عن الأمطار الغزيرة حديقة خاصة في العاصمة الروسية موسكو، حيث كان مستوى المياه يرتفع شيئا فشيئا.

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وافقت حديقة موسكو على تقديم المساعدة لإنقاذ حيوانات الحديقة في حال تدهور الوضع أكثر، وفي حال وجدت ضرورة لنقل الحيوانات إلى أمكنة أخرى أكثر أمانا.

وفي منطقة أورنبورغ استمرت جهود الإنقاذ، حيث غمرت المياه أكثر من 900 منزل. وأظهرت لقطات مصورة عمال الطوارئ وهو يساعدون كبار السن وعائلات مع أطفال ومعاقين على الإجلاء على متن قوارب.