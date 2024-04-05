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مخطوطة مصرية للبيع في مزاد علني.. أقدم نسخة من الكتاب المقدس بـ3 ملايين دولار

المخطوطة المصرية "كروسبي شوين"
المخطوطة المصرية "كروسبي شوين" Copyright الموقع الرسمي لمزاد كريستيز
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت دار كريستيز العالمية عن إطلاق مخطوطة مصرية فريدة من نوعها، يُعتقد أنها "أقدم نسخة من الكتاب المقدس"، للبيع في مزاد علني يُقام في لندن.

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وتُعتبر المخطوطة المصرية "كروسبي شوين"، من أحد أقدم الكتب الموجودة في العالم حالياً، الذي يتألف من 104 صفحات، ومن المرجح أن تاريخ تكوينها يعود تقريباً إلى الفترة الممتدة ما بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين.

تُعد هذه المخطوطة واحدة من أهم المخطوطات الليتورجية المسيحية، التي تسلط الضوء على الطقوس والممارسات الدينية في تلك الفترة الزمنية البعيدة، حيث يعود تاريخها إلى فترة بزوغ المسيحية.

وكتبت "كروسبي شوين" باللغة القبطية على ورق بردي، ، وقد تمت كتابة هذه المخطوطة في أحد أقدم الأديرة المسيحية، مما يعطيها أهمية تاريخية كبيرة كوثيقة للممارسات الدينية في تلك الفترة الزمنية المهمة.

ووفقًا لما أعلنته دار كريستي، ستتراوح قيمة بيع المخطوطة "كروسبي شوين"، التي سيتم عرضها للبيع في مزاد يُقام في لندن في يونيو/حزيران المقبل، بين 2.6 و3.8 مليون دولار.

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