بعد مقتلهم بغارة نُسبت إلى إسرائيل في دمشق: إيران تشيع عناصر الحرس الثوري وخامنئي يؤم صلاة الجنازة

بقلم: يورونيوز

شيعت إيران سبعة من عناصر الحرس الثوري الذين قتلوا يوم الإثنين الماضي في غارة استهدفت مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في العاصمة السورية واتُهمت إسرائيل تنفيذها.

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وأدى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مساء الخميس، صلاة الجنازة على الجثامين التي وصلت إلى طهران.

وكان خامنئي قد حذّر إسرائيل يوم الثلاثاء بعد استهداف السفارة وقال سنوجه لهم "صفعة" وأضاف "سنجعلهم يندمون على أفعالهم".

وشارك آلاف الإيرانيين اليوم الجمعة في مظاهرات "يوم القدس" الذي يقام في آخر جمعة من رمضان، حيث أحيت المدن الإيرانية المختلفة "يوم القدس" ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة لغزة.