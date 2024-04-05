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عاجل. إطلاق نار من الجانب الأردني تجاه إسرائيل.. ما القصة؟

جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود قطاع غزة جنوب إسرائيل
جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود قطاع غزة جنوب إسرائيل Copyright Ohad Zwigenberg/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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أطلق شخص أردني النار على الجيش الإسرائيلي في الليلة الماضية، من معبر الشيخ حسين الحدودي دون اجتياز السياج الحدودي قبل أن يعود للأراضي الأردنية، بحسب ما كشفت الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت".

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وقام الشخص بإطلاق حوالي عشر رصاصات، حوالي الساعة الواحدة ليلاً،على سيارة جيب تابعة لكتيبة "أسود الأردن" المختلطة. ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي.

وردت القوة بإطلاق حوالي عشر رصاصات على مصدر إطلاق النار، وهرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان. 

 وبعد إطلاق النار، تم إجراء تحقيق مشترك من قبل الجيش الإسرائيلي، والجيش الأردني.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي أي بياناً عن الحادث، رغم مرور أكثر من نصف يوم، لكنه قال إن التحقيق جار في عملية إطلاق النار من الجانب الأردني، مؤكدا أن "المنفذ لم يخترق الحدود".

وأوضح الجيش أن المشتبه فيه اخترق معبر نهر الأردن، وأطلق النار على قوة إسرائيلية "كانت في دورية اعتيادية".

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