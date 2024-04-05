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شاهد: مظاهرات حاشدة في كشمير احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

متظاهرون في كشمير الهندية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
متظاهرون في كشمير الهندية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة Copyright Dar Yasin/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أُقيمت المظاهرة بمناسبة "يوم القدس" حيث أعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين وسكان غزة من خلال هتافات ولافتات معادية لأمريكا وإسرائيل.

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خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع سريناغار في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير الجمعة للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأقيمت المظاهرة بمناسبة "يوم القدس" حيث أعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين وسكان غزة من خلال هتافات ولافتات معادية لأمريكا وإسرائيل، كما حملوا الأعلام الفلسطينية خلال مسيرتهم الاحتجاجية.

المتظاهر نزار حسين قال: "نحتج على العدوان المستمر من قبل إسرائيل والحكومة الأمريكية على فلسطين، وكذلك ضد القمع الذي يواجهه الأطفال والرجال والنساء في المنطقة. نرفع دائما أصواتنا نصرة للشعب المظلوم".

من جهته أكد المتظاهر مظفر حسين: "يجب على المسلمين أن يتحدوا لدعم شعب فلسطين، الذي يواجه الظلم والقمع، وأن يتبنوا معا موقفا لوقف الهجوم وتحرير المسجد الأقصى من طغيان إسرائيل".

ويصادف يوم القدس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وقد أعلنه المرشد الروحي الإيراني الراحل آية الله الخميني يومًا عالميًا للنضال ضد إسرائيل ومن أجل تحرير القدس.

المصادر الإضافية • أ ب

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