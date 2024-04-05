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ماكدونالدز تشتري 225 مطعماً في إسرائيل.. صفقة سرية تحت تأثير المقاطعة

أحد الزبائن يغادر مطعم ماكدونالدز في توناواندا
أحد الزبائن يغادر مطعم ماكدونالدز في توناواندا Copyright David Duprey/AP
بقلم:  يورونيوز
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استعادت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة ملكية جميع فروع مطاعمها في إسرائيل بعد مقاطعتها على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع صاحب الامتياز ألونيال لإستعادة ملكية 225 متجراً في إسرائيل، والتي توظف قرابة 5000 شخص، ويقضي الاتفاق بالاحتفاظ بالمطاعم والعمليات والموظفين "بشروط متساوية" وستظل "ملتزمة بالسوق الإسرائيلية"، بحسب ما أعلنت الشركة.

وألحق توزيع آلاف الوجبات المجانية على الجنود الإسرائيليين، في أعقاب الحرب على غزة، بالانتقادات لفروع الماكدونالدز المملوكة من قبل شركة لونيال. 

ووهذا ما انعكس سلباُ على مبيعات ماكدونالدز في المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت ماكدونالدز يوم الخميس، إنه تم توقيع اتفاق مع شركة ألونيال التي تدير سلسلة "جولدن أرشز" في إسرائيل منذ أكثر من 30 عاماً.

وانتشرت حملة المقاطعة ضد شركة ماكدونالدز بعد أن أصدرت دول عربية وأخرى ذات أغلبية مسلمة مثل ماليزيا وباكستان، بيانات ضد الشركة بسبب مجاهرتها بالدعم الواضح لإسرائيل.

وتم تنظيم وقفات احتجاجية في جميع أنحاء العالم مع انتشار المقاطعة الشعبية إلى خارج منطقة الشرق الأوسط.

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