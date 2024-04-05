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شاهد: أهالي غزة يقيمون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد دمرته الغارات الإسرائيلية

صلاة الجمعة بين أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي في رفح
صلاة الجمعة بين أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي في رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان على أنقاض مسجد في جنوب غزة.

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وكان المسجد في رفح واحداً من المساجد التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. 

ويؤدي المسلمون صلاة ليلة القدر، الليلة الأكثر أهمية في شهر رمضان، حيث يعتقد المسلمون أن هذه كانت الليلة التي أرسل فيها الله الملاك جبريل إلى النبي لينزل الآيات الأولى من القرآن. ويعتقد أن الصلوات والتمنيات مستجابة في هذه الأيام. 

ويصلي الكثيرون من أجل إنهاء الحرب التي دمرت قطاع غزة منذ ما يقرب من ستة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألف شخص، وإصابة 75600 آخرين. 

وتحذر الأمم المتحدة من خطرالمجاعة الذي يهدد قطاع غزة، وخصوصاً شماله. 

وقد خلصت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إلى وجود "خطر معقول بحدوث إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

المصادر الإضافية • أ ب

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