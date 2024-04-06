بقلم: يورونيوز

استفاق سكان مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الـ 183 من الحرب على أصوات القنابل الإسرائيلية التي ألقيت فجرًا على عدة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

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ولا تزال ردود الفعل الدولية على مقتل عمال الإغاثة في غزة بضربات إسرائيلية مستمرة، إذ قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن المعلومات التي قدمتها إسرائيل بهذا الشأن "غير كافية".

وعلى الصعيد السياسي، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر ومصر على الضغط على حماس من أجل عقد هدنة جديدة.

وارتفع عدد القتلى في القطاع في آخر حصيلة إلى 33 ألفا و91 بحسب وزارة الصحة في غزة.

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