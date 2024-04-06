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شاهد: انهيار سد في أورسك الروسية يجبر السلطات على إجلاء 11 ألف شخص من منازلهم

فيضانات في روسيا بعد انهيار سد
فيضانات في روسيا بعد انهيار سد Copyright AP/Russian Emergency Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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أدى انهيار سد في مدينة أورسك، الواقعة على الحدود بين روسيا وكازاخستان، إلى حدوث كارثة أجبرت السلطات الروسية على إجلاء 11 ألف شخص من منازلهم.

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أدى انهيار سد في مدينة أورسك، الواقعة على الحدود بين روسيا وكازاخستان، إلى حدوث كارثة أجبرت السلطات الروسية على إجلاء 11 ألف شخص من منازلهم.

وغمرت المياه قرى بأكملها على ضفاف نهر الأورال، بعد ارتفاع منسوب المياه بشكلٍ هائل؛ إثر فيضان تسبب فيه انهيار السد يوم الجمعة.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن أكثر من 4000 مبنى معرض للخطر.

ودوت صفارات الإنذار في المدينة، وبعد تحذيرات عاجلة توجهت الشرطة ورجال الإطفاء إلى المنازل لتحذير السكان بضرورة إخلاء منازلهم بشكل فوري.

وعانت العديد من المقاطعات في المنطقة من فيضاناتٍ مدمرة في الأيام الأخيرة، مما ضاعف من حدة الأزمة.

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