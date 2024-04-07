شاهد: السلطات الروسية تكثف جهودها لإجلاء وإنقاذ السكان المتضررين من انهيار سد أورسك

بقلم: يورونيوز

يعدّ نهر الأورال نهراً ذا طول هائل يبلغ حوالي 2428 كيلومترًا، يتدفق من جبال الأورال إلى بحر قزوين، ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه في تاريخه.

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تواصل فرق الإنقاذ العمل على إجلاء المزيد من السكان في مدينة قريبة من حدود روسيا مع كازاخستان بعد أن أدت الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال إلى انهيار سد.

وانهار السد في مدينة أورسك بمنطقة أورينبورغ، على بعد أقل من 20 كيلومترا (12.4 ميلا) شمال الحدود مساء الجمعة، وفقا لرئيس بلدية أورسك فاسيلي كوزوبيتسا.

وبحلول صباح الأحد، غمرت المياه أكثر من 6600 مبنى سكني في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، وانقطعت الكهرباء عن عدة مناطق.

ومنذ يومين، تبذل جهود جبارة لإنقاذ الأرواح وتخفيف حدة هذه الكارثة، بينما تجرى تحقيقات لمعرفة سبب انهيار السد وتحديد المسؤوليات.

ووفقا للسلطات المحلية، يمكن للسد أن يتحمل منسوب مياه يصل إلى 5.5 متر (حوالي 18 قدما).

وقال كوزوبيتسا، إن منسوب المياه وصل صباح السبت إلى حوالي 9.3 متر (30.51 قدم) وكان في ارتفاع مستمر.

وتم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من منازلهم، وتعمل السلطات على تأمين مأوى وخدمات ضرورية للسكان المتضررين.

يعدّ نهر الأورال نهراً ذا طول هائل يبلغ حوالي 2428 كيلومترًا، يتدفق من جبال الأورال إلى بحر قزوين، ويعتبر هذا الحادث الأول من نوعه في تاريخه.