شاهد: مياه الفيضانات تغمر البيوت والشوارع وتحوّل مدينة ديلاوير الأمريكية إلى فينيسيا صغيرة

بقلم: يورونيوز

غمرت المياه الشوارع في بلدة بريستول بالقرب من نهر ديلاوير، وكان العديد من سائقي السيارات يحاولون قيادة سياراتهم عبر المياه.

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شهدت منطقة الشمال الشرقي للولايات المتحدة تساقط ثلوج كثيفة وهطول أمطار غزيرة بسبب العاصفة، التي ضربت المنطقة، والتي أدت شدتها إلى سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء وتركت حوالي 700 ألف منزل وشركة بدون كهرباء.

في ولاية بنسلفانيا، وصل مستوى الأمطار إلى ما يزيد عن 2.5 بوصة من المياه منذ يوم الاثنين. وصباح يوم الخميس، غمرت المياه الشوارع في بلدة بريستول بالقرب من نهر ديلاوير، وكان العديد من سائقي السيارات يحاولون قيادة سياراتهم عبر المياه.