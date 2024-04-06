شاهد: اعتقال الناشطة غريتا تونبرغ في أمستردام خلال احتجاج ضد دعم هولندا للوقود الأحفوري

بقلم: يورونيوز

اعتقلت الشرطة الهولندية السبت غريتا تونبرغ، الناشطة المناخية المعروفة، وعشرات المحتجين من مجموعة "تمرد الانقراض" بسبب إغلاقهم طريقًا رئيسيًا في البلاد.

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وشوهدت تونبرغ وهي ترفع علامة النصر بينما كانت تجلس في حافلة تابعة للشرطة.

وخرج العشرات إلى الشارع احتجاجا على الدعم الهولندي والإعفاءات الضريبية للشركات المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري.

وقبل المظاهرة، صرّحت مجموعة "تمرد الانقراض"، أنها ستقوم بإغلاق الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى لاهاي، إلا أن الانتشار الواسع لرجال الشرطة حال دون القيام بهذه الخطوة.

هذا وتمكنت مجموعة صغيرة من إغلاق طريق آخر قبل أن يتم اعتقالهم بعد تجاهل أوامر الشرطة ودعواتها للمغادرة.

وقام نشطاء حركة "تمرد الانقراض" بإغلاق الطريق السريع الذي يمر عبر المقر المؤقت للبرلمان الهولندي أكثر من 30 مرة احتجاجًا على دعم هولندا للوقود الأحفوري.