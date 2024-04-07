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وسط ضغوط أمريكية.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة للتوصل إلى تسوية

خليل الحية القيادي في حماس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة
خليل الحية القيادي في حماس يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة Copyright Adel Hana/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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يتوجه اليوم وفداُ من حركة حماس، برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة، تلبيىة لدعوة مصرية للتوصل إلأى حل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأكدت حركة حماس، في بيان نشرته يوم السبت، إلى أن مطالبها تشمل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وضمان حرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، إضافة إلى إبرام صفقة تبادل أسرى جادة، متمسكةً بذلك بشروطها في آخر محاولة مفاوضات حدثت في 14 مارس/آذار.

ومن جهة أخرى، توجه مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات، وسط مساعي أمريكية متزايدة لوقف إطلاق النار، خصوصاً بعد حادثة تفجير السفارة الإيرانية في سوريا.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بحسب مسؤول مطلع، إن بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل إلى تسوية بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وكانت إسرائيل في المفاوضات السابقة اقترحت السماح بعودة 2000 نازح يومياً إلى شمال قطاع غزة، بمعدل عودة 60 ألف فلسطيني كحد أقصى، باستثناء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاما، وغيرها من الشروط التي رفضتها حماس وقضت بإنهاء المحادثات واستمرار القتال.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية في غزة، حتى اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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