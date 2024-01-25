غريتا تونبرغ: لا يمكننا الصمت على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

بقلم: يورونيوز

قالت الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ إن "لا أحد يمكنه الصمت حيال الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة الفلسطيني.

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وجاءت تصريحات تونبرغ خلال مسيرة داعمة للفلسطينيين في مدينة لايبزيغ الألمانية أمس الأربعاء، حيث أشارت إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة.

وقالت تونبرغ في خطاب لها بالمظاهرة: "لا يمكننا أن نبقى صامتين. ولا يمكن لأحد أن يبقى صامتا عندما تكون هناك إبادة جماعية مستمرة وعندما يُحرم الناس من أبسط احتياجاتهم الإنسانية".

وأضافت: "يجب علينا دائماً أن نقف ونتحدث ضد القمع وضد الإمبريالية وضد الحرب وضد التمييز وضد العنصرية بجميع أشكالها".

وقالت تونبرغ إن "الوقوف مع فلسطين يعني أن تكون إنساناً"، مشددة على أهمية سلاح المقاطعة في مواجهة إسرائيل.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ111 حيث أوقعت ح_ت_ى الأن نحو 25700 قتيلاً و63354 مصاباً بحسب وزارة الصحة في غزة.