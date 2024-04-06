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إيران: اعتقال عناصر من تنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية خلال عيد الفطر

"محمد ذاكر" الملقب بـ"رامش" الذي ألقي القبض عليه من قبل الشرطة الإيرانية
"محمد ذاكر" الملقب بـ"رامش" الذي ألقي القبض عليه من قبل الشرطة الإيرانية Copyright وكالة الأنباء الإيرانية
بقلم:  يورونيوز
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قالت الشرطة الإيرانية، إنها اعتقلت عددا من عناصر "داعش" غرب العاصمة الإيرانية طهران كانوا ينوون تنفيذ عملية انتحارية خلال عيد الفطر.

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وقال المتحدث باسم الشرطة العميد سعيد منتظر المهدي، إنه أُلْقِي القبض على قائد عمليات التنظيم، وهو عضو بارز يدعى محمد ذاكر ويلقب بـ"رامش"، من قبل جهاز استخبارات شرطة محافظة البرز.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم السبت، أن "رامش" ألقي القبض عليه مع اثنين آخرين، أصيبوا بجروح بعد إطلاق النار على سيارتهم من قبل الاستخبارات التابعة للشرطة في أثناء ملاحقتهم.

كما اعتقل 8 أشخاص آخرين قالت الشرطة إنهم "متواطئون"، مع أفراد تنظيم "داعش".

المصادر الإضافية • وكالات

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