بعد أن فاق عدد الماعز عدد السكان بستة أضعاف.. جزيرة إيطالية تُطلق مبادرة "تبني معزة"

بقلم: يورونيوز

جزيرة أليكودي الإيطالية، التي يبلغ عدد سكانها 100 نسمة فقط، تواجه مشكلة غريبة: عدد الماعز فيها يفوق عدد سكانها بستة أضعاف!

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هذه الماعز، التي كانت تعيش بانسجام مع السكان، أصبحت اليوم سببا في تدمير الحدائق والمحاصيل، حتى أنها وصلت داخل بيوت الناس.

لذلك، قرر عمدة الجزيرة، ريكاردو غولو، طرح مبادرة فريدة من نوعها وهي "تبني معزة" كحل لهذه المشكلة بأكثر الطرق رحمة.

يقول غولو: "نعارض تماماً إعدام الحيوانات، لذلك نُشجع فكرة عرضها للتبني. يمكن لأي شخص تقديم طلب للحصول على ماعز، ولا يوجد حد أقصى للعدد الذي يمكن تبنيه".

وحددت الجزيرة الواقعة في شمال صقلية، يوم 10 أبريل/ نيسان كآخر موعد لتقديم الطلبات، وتلقت بالفعل العديد من المكالمات الهاتفية من أشخاص يرغبون في تبني الماعز.

ومن بين المهتمين، مزارع من جزيرة فولكانو يرغب في الحصول على العديد من الماعز لإنتاج جبن الريكوتا.

يُعتقد أن الماعز أُحضرَت لأول مرة إلى أليكودي قبل 20 عاماً، لكن الخطة انهارت وتُرِكَت الماعز وحدها.

ويقول باولو لو كاسيو، عضو مجلس بلدية الجزيرة السابق: "يجب أن يكون هناك حل؛ لأنَّ التهديد الذي يتعرض له الغطاء النباتي في الجزيرة خطير. لكن أليكودي جزيرة معقدة للغاية، عليك أولاً الوصول إليها ثم بعد ذلك محاولة إمساك جميع الماعز".

يُرحب سكان الجزيرة بالمبادرة، لكن البعض يشكك في جدواها بسبب صعوبة الوصول إلى قمة أليكودي حيث تقع القرية.