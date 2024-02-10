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فيديو: مقتل سبعة على الأقل في قصف روسي بالطائرات المسيّرة على خاركيف

نقل جثة أحد ضحايا الهجوم
نقل جثة أحد ضحايا الهجوم Copyright Andrii Marienko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قال حاكم إقليم خاركيف الأوكراني إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص قد قتلوا جرّاء قصف روسي بالطائرات المسيّرة بالساعات الأولى من اليوم السبت.

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وطبقاً للحاكم أوليخ سينييخوبوف، نُفذ القصف الليلي بطائرات "شاهد" إيرانية الصنع والتي تستخدمها القوات الروسية في حربها في أوكرانيا.

وأضاف الحاكم بأن حريق ضخم نتج عن الهجوم مما أدى إلى تدمير 15 منزلاً وإحداث أضرار بالبنية التحتية في خاركيف التي تعد ثاني أكبر مدينة أوكرانية.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إنه تم إجلاء أكثر من 50 فرداً بالمنطقة بينما كافح رجال الإطفاء من أجل إضرام الحريق.

الحريق الناتج عن قصف خاركيف
الحريق الناتج عن قصف خاركيفyevhen titov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 23 من مجموع 31 طائرة مسيّرة استخدمت بالهجوم الذي وقع على ثلاث مراحل.

استهدفت الموجة الأولى من الهجوم العاصمة الإقليمية – مدينة أوديسا الساحلية، حيث تم إسقاط تسع طائرات بدون طيار، لكن الحطام ألحق أضرارا بالبنية التحتية للميناء وأدى إلى إصابة شخص واحد.

واستهدفتا الموجتان الثانية والثالثة البنية التحتية للموانئ في منطقة نهر الدانوب. وتم إسقاط 12 طائرة بدون طيار وإصابة ثلاثة أشخاص.

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