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"مساحة للأصوات المستبعدة".. شقيقة بيلا حديد تؤسس شركة أفلام لصالح فلسطين

آلانا حديد تشارك في اعتصام للمطالبة بوقف إطلاق النار
آلانا حديد تشارك في اعتصام للمطالبة بوقف إطلاق النار Copyright Damian Dovarganes/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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أسست ألانا حديد، الأخت الكبرى غير الشقيقة لعارضتي الأزياء الأميركيتين من أصل فلسطيني جيجي وبيلا حديد، شركة لتوزيع وإنتاج الأفلام لصالح الشعب الفلسطيني.

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وتسعى ألانا من خلال هذه الخطوة إلى توفير مساحة آمنة "للأصوات المستبعدة الساعية إلى المقاومة الإبداعية"، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية الجماهير في جميع أنحاء العالم "للوقوف ضد الظلم".

وجاء في بيان نشرته الشركة أن "العلامة التجارية "Watermelon Pictures" (علامة البطيخ) تجسد حيوية ومرونة الثقافة الفلسطينية، والتي ترمز إليها الفاكهة المميزة التي تحمل نفس ألوان العلم الفلسطيني".

والمشروع الأول للشركة سيكون فيلم "Walled Off" وهو فيلم وثائقي عن فندق Walled Off، وهو متحف سري في فندق فني يديره فلسطينيون يقع بالقرب من الضفة الغربية في بيت لحم، مقابل الجدار العازل من تصميم فنان الشارع البريطاني بانكسي.

ويحاكي الفيلم حياة الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهمية المقاومة الإبداعية كشكل من أشكال الاحتجاج، بحسب ما جاء في بيان الشركة.

وسيكون هذا العمل الأول، للشركة المتمردة، من تأليف وإخراج المخرج الأمريكي فين أرفوسو، وهو من أصل فلسطيني وإيطالي. وشارك في إنتاجه أنور حديد شقيق بيلا حديد. ومن بين المنتجين الآخرين حفيد الناشط نيلسون مانديلا والمؤسس المشارك لبينك فلويد روجر ووترز.

ويذكر أن عائلة حديد تعرضت لانتقادات وتهديدات بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية، خصوصاً في أعقاب الحرب الدائرة في غزة.

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