شاهد: دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

انتشرت مشاهد الدمار بعدد من البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان في أعقاب القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

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وعكف الجيش الإسرائيلي على قصف مواقع في جنوب لبنان بشكل شبه يومي منذ الهجوم المفاجئ لحركة حماس الفلسطينية على بلدات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

ويرد حزب الله اللبناني بقصف مواقع وبلدات في شمال إسرائيل.

وقُتل أكثر من 340 شخصاً من بينهم 50 مدنياً على الأقل في الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى تحول العديد من الأحياء الحدودية اللبنانية إلى أنقاض وتعرضت عدة منازل والبنية التحتية في قرى مثل البليدة وكفركلا للدمار.

وفي قرية ميس الجبل، قال المواطن اللبناني موسى عيسى، الذي تهدم منزله جرا القصف الإسرائيلي، إن على إعادة بنائه بشكل أجمل مما كان عليه".

وأدى قصف حزب الله لمواقع إسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين إسرائيليين و11 جندياً منذ أكتوبر - تشرين وحتى الآن، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف الإسرائيليين على هذا الجانب من الحدود.