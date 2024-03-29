حزب الله يطلق صواريخ ثقيلة على شمال إسرائيل بعد اليوم الأكثر دموية من الضربات الإسرائيلية على لبنان

بقلم: يورونيوز

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أكتوبر-تشرين الأول، تزايدت المخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات شبه اليومية على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى حرب واسعة النطاق.

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أكد حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ برؤوس حربية ثقيلة على بلدات بشمال إسرائيل، مشيرا إلى استخدامه أسلحة ضد أهداف مدنية للمرة الأولى يوم الخميس، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية في الليلة السابقة، والتي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص، بما في ذلك عدة مسعفين حسب الجماعة اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم ترد تقارير عن إصابة إسرائيليين في الهجوم الصاروخي. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الهجوم الصاروخي.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أكتوبر-تشرين الأول، تزايدت المخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات شبه اليومية على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى حرب واسعة النطاق. وأدت الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ يوم الأربعاء إلى مقتل 16 لبنانيا وإسرائيليا واحدا، مما يجعله اليوم الأكثر دموية في الصراع الحالي.

وقال كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، الأدميرال دانييل هاغاري، إن إسرائيل قتلت 30 من مقاتلي حزب الله الأسبوع الماضي ودمرت عدة مواقع عسكرية للحزب في محاولة لإبعاد الجماعة المدعومة من إيران عن الحدود.

ودقت واشنطن ناقوس الخطر في الأمم المتحدة جراء تصاعد أعمال العنف حيث أكد جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمام الصحفيين: "أن استعادة الهدوء على طول تلك الحدود تظل أولوية قصوى للرئيس بايدن وللإدارة"، مضيفًا أنّ الولايات المتحدة تراقب التطورات عن كثب.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تعمل على وقف القتال من خلال الجهود الدبلوماسية، موضحا أن هذا يجب أن يكون أولوية قصوى بالنسبة لإسرائيل ولبنان، وسيسمح للمدنيين النازحين بالعودة إلى ديارهم، بعيد فرار عشرات الآلاف من الأشخاص من الجانبين بسبب الأعمال العسكرية.

وذكر بيان صادر عن حزب الله أنه عند غروب شمس يوم الخميس، تم إطلاق وابل من صواريخ كاتيوشا وبركان باتجاه قريتي غورين وشلومي الإسرائيليتين. وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن الجماعة لم تطلق في السابق صواريخ بركان على أهداف مدنية، لكنها ترد الآن على موجة الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن 10 مسعفين كانوا من بين القتلى يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا لحزب الله وجماعة سنية متحالفة معه.

وكثيراً ما استخدم حزب الله صواريخ كورنيت المحمولة والمضادة للدبابات روسية الصنع مؤخرا. وفي حالات نادرة، استخدم صواريخ بركان التي يمكنها حمل رأس حربي قد يصل وزنه إلى 500 كيلوغرام .

ويقول حزب الله إن هجماته تهدف إلى إبقاء بعض الفرق الإسرائيلية مشغولة وبعيدة عن غزة، وسبق وأن أكد زعيم حزب الله حسن نصر الله أنّ الهجمات على الحدود لن تتوقف إلا عندما توقف إسرائيل هجومها على غزة.

وأكد الجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الخميس أنه ناقش مع نظرائه الإسرائيليين أن إسرائيل لا تحتاج لفتح "جبهة شمالية" أثناء حربها في غزة. وقال إنه تحدث مع وزير الدفاع اللبناني أيضًا، في محاولة لفعل ما في وسع الولايات المتحدة للمساعدة في خفض التوتر.

من جهتها أكدت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، اليونيفيل، ضرورة "وقف التصعيد على الفور"، مضيفة: "إننا نحث جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العملية نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام وأن قوة اليونيفيل ستظل مستعدة لدعم هذه العملية بأي طريقة ممكنة".

وأدى القتال إلى مقتل تسعة مدنيين و11 جنديا في إسرائيل. وقتل أكثر من 240 مقاتلا من حزب الله ونحو 50 مدنيا في لبنان.