قبل يوم واحد من بدء المحاكمة "تيسلا" تسوي دعوى قضائية تتعلق بنظام القيادة الآلي

بقلم: يورونيوز

قامت شركة "تيسلا" بتسوية دعوى قضائية رفعتها عائلة مهندس في وادي السيليكون توفي إثر حادث تصادم أثناء اعتماده على برنامج القيادة شبه المستقلة للشركة عام 2018، قبل يوم واحد من بدء جلسات المحكمة.

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لم يتم الكشف عن المبلغ الذي دفعته تسلا لتسوية القضية الإثنين، قبل يوم واحد فقط من بدء المحاكمة. وقالت "تيسلا" إنها وافقت على تسوية القضية من أجل "اختصار سنوات من المحاكم". وانخفضت أسهم شركة "تيسلا" بنسبة 30% هذا العام ليوم الثلاثاء.

ورفعت عائلة والتر هوانغ دعوى قضائية اتهمت شركة "تيسلا" بالإهمال والقتل الخطأ في عام 2019، بعد عام من اصطدام سيارة "تيسلا" التي كانت تعمل بنظام السياقة الآلي مما تسبب بمقتل هوانغ.

وكانت الشركة قد جادلت قبل التسوية أن السيد هوانغ أساء استخدام النظام، لأنه كان يلعب فيديو قبل ثواني من وقوع الحادث.

ويهدف نظام المرشد الآلي الذي تعتمده الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أساساً إلى مساعدة السائق، على تتبع مسار الطريق والمحافظة على المسافة الضرورية بين السيارة والمركبات الأخرى، لكنّ "تيسلا" تؤكد أنّ على السائق أن يبقى يقظاً في الأوقات كلها.

وتواجه شركة تصنيع السيارات الكهربائية مجموعة من الدعاوى القضائية بشأن حوادث تتعلق باستخدام تكنولوجيا السياقة الذاتية.