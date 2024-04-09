تركيا تقيد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة

بقلم: يورونيوز

قررت تركيا الثلاثاء، تقييد صادرت تجارية إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة مشترطة على تل أبيب وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.

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وأعلنت وزارة التجارية التركية عن تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل لغاية وقف إطلاق النار بشكل فوري وتقديم مساعدات كافية إلى قطاع غزة.

ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان أنواع المواد التي تم تقييد تصديرها إلى إسرائيل، ومنها الرخام والسيراميك ووقود الطائرات والفولاذ، كما أكد البيان أن تركيا لم تقم ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية منذ فترة طويلة.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة، " أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

وتابع البيان: "منذ 7 أكتوبر تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي، وتسعى أولاً إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة".

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، توترت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، وحدثت في أكثر من مناسبة مشادات كلامية وتلاسن بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.