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قصف إسرائيلي يودي بحياة 11 فلسطينيًا بينهم 5 أطفال وامرأتان في دير البلح

فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي - دير البلح 19 نوفمبر 2023
فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي - دير البلح 19 نوفمبر 2023 Copyright Hatem Moussa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 11 فلسطينيًا على الأقل بينهم 5 أطفال وامرأتان مساء الثلاثاء.

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ونقلت جثث القتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث أحصى صحفيو وكالة أسوشيتد برس عدد الضحايا.

وبينت اللقطات بعض المتطوعين وهم ينقلون جثامين الأطفال إلى المشرحة التابعة إلى المستشفى، بينما يخيم الحزن وتتعالى أصوات بكاء ذويهم في المكان.

واستهدف القصف الإسرائيلي منزلًا في منطقة الزويدة، وهو سيناريو يومي يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 33 ألف فلسطيني قتلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

المصادر الإضافية • أ ب

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