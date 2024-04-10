قائد بعثة اليونيفيل في لبنان يحذر من التصعيد المتزايد على جانبي الخط الأزرق

بقلم: يورونيوز

أعرب رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" عن قلقه من التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان داعيًا إلى حل دبلوماسي.

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وقال أرولدو لازارو في بيان نشرته اليونيفيل: "إن خطر التصعيد حقيقي". وأضاف البيان، "لا يوجد حل عسكري للمواجهة والعنف الحاليين؛ الحل السياسي والدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

ودعا قائد بعثة "اليونيفيل" لوقف ما وصفه بـ"الأعمال القتالية" على جانبي الخط الأزرق، والتحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار، وحل طويل الأمد للصراع.

وهددت إسرائيل بشن حرب على لبنان وتقوم بقصف شبه يومي لبلدات جنوب لبنان، بينما ينفذ حزب الله اللبناني عمليات بالقذائف والصواريخ يقول إنه تستهدف تجمعات لجنود إسرائيليين وقواعد عسكرية.

وفي حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إن على الحكومة أن تفعل شيئًا بشأن الشمال، حيث أجبر القصف اليومي لصواريخ حزب الله عشرات الآلاف على الفرار من الجليل الأعلى. ويصر على أن سكان الشمال لا يمكن أن يظلوا بلا مأوى عندما يبدأ العام الدراسي المقبل.

وأضاف، "أمامنا خمسة أشهر حتى يبدأ العام الدراسي – خلال هذه الفترة يجب أن يكون هناك إما اتفاق مع لبنان أو حرب".