فيديو: بعد انتقاد بايدن ضعف تدفق المساعدات.. عشرات الشاحنات المحملة بالمعونات الغذائية تدخل قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

دخلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح صباح الخميس، وسط ضغوط دولية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الإمدادات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

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وشوهدت الشاحنات وهي تمر خلال المعبر وتتجه إلى مستودع الأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة، حيث تم فرّغت حمولتها.

وكان من بين الإمدادات خضروات معلبة ومنتجات خاصة بالأطفال.

وكانت إسرائيل قد وعدت الولايات المتحدة بزيادة المساعدات إلى غزة بشكل كبير مقابل استمرار الدعم الأمريكي للحرب، وقالت الأسبوع الماضي إنها ستفتح معبرًا آخر وستدفع بالمزيد من الشاحنات إلى القطاع المحاصر أكثر من أي وقت مضى.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال مساء أمس الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل ما يكفي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف بايدن في أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أنه كان صريحًا وواضحًا مع نتنياهو، وأكد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قال العاملون في الأمم المتحدة إن هناك زيادة طفيفة فقط في المساعدات التي تدخل إلى غزة.

قبل الحرب، كانت 500 شاحنة تحمل المواد الغذائية والوقود والإمدادات الأخرى تدخل القطاع يوميًا.

بعد إغلاق حدود غزة في البداية في الأيام الأولى للحرب، بدأت إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية - لكن عدد الشاحنات التي تصل إلى غزة لا يزال أقل من المتوسط الذي كان عليه قبل الحرب.