بايدن: إسرائيل لا تسمح بإيصال مساعدات كافية إلى قطاع غزة ومقترح الهدنة الجديد بيد حماس

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبذل ما يكفي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه كان صريحا وواضحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال بايدن من البيت الأبيض: "سنرى ما سيفعله للوفاء بالالتزامات التي قطعها لي".

كما حث الرئيس الأمريكي حركة حماس على قبول أحدث مقترح بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وقال: "هناك اقتراح جديد مطروح على الطاولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

وتابع: "على حماس أن تقبل العرض. وبعد ذلك يمكننا إعادة الرهائن وتحقيق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت الأربعاء، بأن حركة حماس أبدت رفضها للخطة الأميركية بشأن هدنة مؤقتة في غزة.

وأوضحت الصحيفة الأميركية، نقلا عن وسطاء، أن حماس رفضت إلى حد كبير الخطة الأميركية، وتخطط بدلا من ذلك لطرح خطتها الخاصة من أجل وقف الصراع، المستمر منذ 6 أشهر مع إسرائيل.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذا الرفض يوضح "الخلاف الواسع بين الطرفين"، كما يعكس ثقة حماس الزائدة في أن الضغط الدبلوماسي والمحلي على إسرائيل لإنهاء الحرب يمنح الحركة، التي تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، اليد العليا في المفاوضات.

وتسعى حماس إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للجنود الإسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.