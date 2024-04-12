أليكسي نافالني كتب مذكراته في السجن وأرملته تعلن عن موعد نشرها

بقلم: يورونيوز

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المعارض الروسي الراحل، أليكسي نافالني، كتب مذكراته خلال فترة وجوده داخل السجن لتوثيق حياته وعمله كناشط مؤيد للديمقراطية.

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ونقلت الصحيفة عن أرملته يوليا نافالنايا، أن الكتاب الذي يروي قصته بكلماته الخاصة، "يأتي بمثابة عرض أخير للتحدي، ويمكن أن يكون له تأثير محفز على أتباعه".

وتابعت: "هذا الكتاب شهادة ليس فقط على حياة أليكسي، بل على التزامه الثابت بمحاربة الدكتاتورية، وهي معركة بذل كل شيء من أجلها، بما في ذلك حياته".

وأضافت أنه "من خلال صفحاته، سيتعرف القراء على الرجل الذي أحببته بشدة، رجل يتمتع بنزاهة عميقة وشجاعة لا تنضب"، مردفة: "إن مشاركة قصته لن تكرّم ذكراه فحسب، بل ستلهم الآخرين أيضا للدفاع عما هو صواب وعدم إغفال القيم المهمة".

وحسب "نيويورك تايمز"، فإنه سيتم نشر مذكرات نافالني التي تحمل عنوان "باتريوت" في الولايات المتحدة من قبل دار نشر "كنوبف" في 22 أكتوبر المقبل، بطبعة أولى من نصف مليون نسخة، وإصدار متزامن في بلدان متعددة.