إنستغرام تطلق خاصية تحجب التعري وتحمي المستخدمين من الصور الفاضحة

بقلم: يورونيوز

قالت شركة ميتا المالكة لمنصة إنستغرام، إنها تختبر أدوات جديدة لحماية الشباب ومكافحة الابتزاز الجنسي، بما في ذلك خاصية من شأنها أن تحجب العري بشكل تلقائي في الرسائل المباشرة.

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وقالت منصة التواصل الاجتماعي في منشور على مدونتها يوم الخميس، إنها تختبر هذه الخاصيات كجزء من حملتها لمكافحة عمليات الاحتيال الجنسي وغيرها من أشكال "إساءة استخدام الصور"، ولتصعّب على المجرمين التواصل مع المراهقين.

وواجهت إنستغرام وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى انتقادات متزايدة لعدم قيامها بما يكفي لحماية الشباب. وقد اعتذر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لإنستغرام لآباء ضحايا مثل هذه الانتهاكات، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام.

وتتعرض شركة التكنولوجيا العملاقة لضغوط متزايدة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم بأن تطبيقاتها مسببة للإدمان وأججت مشكلات الصحة العقلية بين الشبان.

وذكرت ميتا أن خاصية الحماية في الرسائل المباشرة في إنستغرام ستستخدم التعلم الذاتي للأجهزة في تحليل إذا ما كانت الصور المرسلة عبر الخدمة تتضمن محتوى عاريا.

وستكون الخاصية مفعلة بشكل تلقائي في إعدادات المستخدمين الأقل من 18 عاماً وستخطر ميتا الراشدين لحثهم على تفعيلها.

وقالت الشركة "لأن الجهاز ذاته الذي سيحلل الصور فإن الحماية من التعري ستعمل أيضا في الدردشات المشفرة بين طرفين حيث لن يكون لميتا حق الاطلاع على هذه الصور ما لم يختر أحد الإبلاغ عن الصور إلينا".

وعلى خلاف تطبيقي ماسنجر وواتساب المملوكين لميتا أيضا، فإن الرسائل المباشرة على إنستغرام ليست مشفرة، لكن الشركة قالت إنها تعتزم طرح خاصية التشفير في الخدمة.