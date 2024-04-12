بقلم: يورونيوز

بلجيكا تعلن فتح تحقيق بشأن تدخل روسي مفترض في الانتخابات لتقويض دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو يوم الجمعة عن إجراء تحقيق تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأوروبية في حزيران- يونيو، مؤكدًا أن جهاز مخابرات بلاده وجود شبكة تحاول تقويض الدعم لأوكرانيا.

وقال دي كرو، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن "أجهزة المخابرات البلجيكية أكدت وجود شبكات تدخل موالية لروسيا ولها أنشطة في عدة دول أوروبية وأيضا هنا في بلجيكا".

وقال دي كرو إن الوكالات البلجيكية تعمل بشكل وثيق مع السلطات التشيكية بعد الكشف عن عملية نفوذ موالية لروسيا هناك. وقال إن التحقيق أظهر أنه تم الاتصال بأعضاء في البرلمان الأوروبي وعرضوا عليهم أموالاً للترويج للدعاية الروسية.

وأضاف: "بحسب جهاز استخباراتنا، فإن أهداف موسكو واضحة للغاية. الهدف هو المساعدة في انتخاب المزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا للبرلمان الأوروبي وتعزيز خطاب معين مؤيد لروسيا في تلك المؤسسة".

وقال دي كرو إن "الهدف واضح للغاية: ضعف الدعم الأوروبي لأوكرانيا يخدم روسيا في ساحة المعركة، وهذا هو الهدف الحقيقي لما تم الكشف عنه في الأسابيع الماضية".

ومن المقرر إجراء انتخابات على مستوى أوروبا في الفترة من 6 إلى 9 من شهر حزيران - يونيو لانتخاب برلمان جديد للاتحاد الأوروبي.

وقال دي كرو إن المدعين البلجيكيين يتخذون الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن "المدفوعات النقدية لم تتم في بلجيكا، لكن التدخل يحدث".

وأضاف: "هذه مخاوف جدية ولهذا السبب اتخذت هذا الإجراء". لا يمكننا أن نسمح بهذا النوع من التهديد الروسي في وسطنا. نحن بحاجة إلى التحرك، ويتعين علينا أن نعمل على المستوى الوطني، كما نحتاج أيضًا إلى العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ولم يقدم أي تفاصيل حول من قد يكون موضع شك. وكشفت السلطات البلجيكية عن عملية استغلال نفوذ في البرلمان الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2022. ونفت الحكومة القطرية هذه الاتهامات.