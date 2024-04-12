لأول مرة.. عقوبات أمريكية تطال "أبو عبيدة" وعددا من قيادات كتائب القسام

بقلم: يورونيوز

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، عقوبات على "أبو عبيدة" المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس وأعضاء آخريين في وحدة الطائرات المسيرة.

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وقامت الولايات المتحدة بإدراج حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف باسم "أبو عبيدة"، و هو المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس في غزة، تحت قائمة العقوبات منذ عام 2007.

وبحسب الخزانة الأمريكية هدد "أبو عبيدة" بإعدام الرهائن الإسرائيليين الذين تحتزهم حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتسفر العقوبات الأمريكية عن حظر الممتلكات والمصالح والمشاريع في الولايات المتحدة أو المشاريع المسيطر عليها من قبل الولايات المتحدة كما يتوجب الإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص المدرجين تحت قائمة العقوبات.

كما أدرجت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة الجناح العسكري والقوات الخاصة لحركة حماس والجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان و"العنف الجنسي والعنف ضد النساء خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل".

كما أصبح توفير الأموال لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا. ويصنف الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين.