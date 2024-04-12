جون كيربي: التهديد الإيراني حقيقي وسنضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها

بقلم: يورونيوز

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تراقب تحركات إيران عن كثب، وستبذل كل ما هو ممكن لضمان دفاع إسرائيل عن نفسها في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة.

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وقال كيربي: " في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على إجراء محادثات مع نظرائنا الإسرائيليين والتأكد من أن لديهم ما يحتاجون إليه وأنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم."

وأضاف "كما قلنا، نحن نعلم أن الجماعات الوكيلة والجماعات التي تدعمها إيران لا يمكنها أن تفعل إلا ما تفعله إلا بدعم من إيران. ولذلك قلنا، على سبيل المثال، عندما تعرضت قواتنا ومنشآتنا لهجوم من قبل مجموعات وكيلة في العراق وسوريا أو هذه الهجمات التي يشنها الحوثيون ومن المؤكد أن إيران مذنبة. ومن المؤكد أن إيران تتحمل المسؤولية أيضًا عن هذا النوع من الهجمات. لقد كنا واضحين جدًا بشأن ذلك ".

قالت شبكة سي أن بي سي الأمريكية إن هجومًا إيرانيًا قد يحدث الجمعة، بحسب ما نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم يفصحوا عن أسمائهم.

وقال المسؤولون إن الهجوم الانتقامي المرتقب قد ينفذ بواسطة 100 مسيّرة وعشرات الصواريخ، والتي يمكن أن تستهدف أهدافًا عسكرية داخل إسرائيل.

وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، الأربعاء، بأن إسرائيل ستضرب إيران مباشرة إذا شنت الجمهورية الإسلامية هجوما من أراضيها على إسرائيل.

ومنذ استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل قائدين كبيرين في فيلق القدس وعدد آخر من الضباط الإيرانيين، تتأهب إسرائيل للتعامل مع ضربات إيرانية على مواقع في داخل إسرائيل.