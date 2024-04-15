فيضانات في أفغانستان تخلف عشرات القتلى والجرحى وتسفر عن دمار واسع النطاق

بقلم: يورونيوز

قتل 33 شخصا على الأقل وأصيب 27 آخرون في أفغانستان جراء فيضانات غزيرة ناجمة عن أمطار موسمية اجتاحت البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسبما أعلن متحدث باسم حركة طالبان الأحد.

اعلان

وقال المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في حركة طالبان، إن السيول ضربت العاصمة كابول وعدة أقاليم أخرى، مما أدى إلى أضرار واسعة النطاق في المنازل والبنى التحتية والمحاصيل.

وبحسب المتحدث، تضررت أو دمرت أكثر من 600 منزل، بينما تسببت الفيضانات بنفوق نحو 200 رأس من الماشية.

كما دمرت الفيضانات حوالي 800 هكتار من الأراضي الزراعية وأكثر من 85 كيلومترا من الطرق.

وأضاف المتحدث أن من بين المقاطعات الأكثر تضررا غرب فرح وهيرات وجنوب زابل وقندهار.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الأفغانية هطول المزيد من الأمطار على معظم أقاليم البلاد البالغ عددها 34، خلال الأيام المقبلة، مما يثير مخاوف من تفاقم الأضرار وازدياد عدد الضحايا.