أكثر من 40 شخصاً لا يزالون عالقين داخل عربات التلفريك في تركيا بعد يوم من حادث مميت

بقلم: يورونيوز

قال مدير وكالة البحث والإنقاذ التركية أوكاي ميميس، إنه تم "تم إنقاذ 128 مواطنًا في ظروف صعبة ولا تزال عملية إنقاذ 43 آخرين مستمرة"، وقد شارك فيها أكثر من خمسمائة مسعف وسبع مروحيات، بما في ذلك خفر السواحل وفرق مكافحة الحرائق وفرق تسلق الجبال من مختلف أنحاء تركيا.

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بقي أكثر من 40 شخصًا عالقين في عربات تونيكتيبي خارج مدينة أنطاليا التركية، خلال عطلة عيد الفطر المزدحمة يوم السبت، وذلك بعد 19 ساعة من اصطدام إحدى العربات بعمود أدى إلى انفجارها، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين أنقذتهم مروحيات خفر السواحل.واستمرت عمليات إنقاذ العالقين طوال الليل.

و أظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام التركية العربة المحطمة، وهي تتمايل من الأسلاك المخلوعة على جانب الجبل الصخري، بينما كان المسعفون يعتنون بالجرحى.

وكان يوم الجمعة هو اليوم الأخير من العطلة الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام في تركيا، بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك، والذي يشهد توافد العائلات إلى المنتجعات الساحلية.

وينقل التلفريك السياح من شاطئ كونيالتي إلى مطعم ومنصة مشاهدة في قمة تونيكتيبي، التي يبلغ ارتفاعها 618 مترًا. وتدير بلدية أنطاليا الكبرى التلفريك، المشيد في عام 2017 والخاضع لتفتيش رئيسي في بداية العام تقريباً، بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية على مدار العام.

وقد فتح مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقاً في الحادث، وتم تعيين لجنة خبراء تضم مهندسين ميكانيكيين وكهربائيين وخبراء في الصحة والسلامة، لتحديد سبب الحادث.