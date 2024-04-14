شاهد: مئات النازحين يحاولون العودة إلى شمال قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم باستخدام المدفعية

بقلم: يورونيوز

قتل الجيش الإسرائيلي 5 نازحين فلسطنيين على الأقل بينهم سيدة وأصيب العشرات أثناء محاولتهم العودة إلى شمال القطاع، الأحد في شارع الرشيد وفقا لوكالة وفا الرسمية.

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وقالت مصادر محلية نقلا عن شهود عيان، انتشار خبر على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بسماح الجيش الإسرائيلي لبعض النازحين بالعودة إلى الشمال (للرجال فوق الخمسين والأطفال الذكور تحت الـ14 والنساء من كافة الأعمار). فيما نفى الجيش الإسرائيلي السماح بالعودة إلى شمال القطاع قائلا أن "المنطقة لا تزال منطقة حرب".

ويظهر الفيديو الذي صورته وكالة أسوشيتد برس صباح الأحد، مئات العائلات النازحة أثناء إتجاهها شمالا عبر طريق الرشيد الساحلي، وهو أحد الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان جنوب غزة بشمالها.

وتقول هناء أبو حميدان، وهي نازحة في مخيم جباليا: "أحاول العودة مثلهم إلى الشمال، لأن الحياة هنا بائسة للغاية كل ضروريات الحياة معدومة في هذه المنطقة، وطبعاً نحن محرومون من أطفالنا وأزواجنا وأهلنا. نحن محرومون من الحياة، ونخاطر بأنفسنا حتى نعود إلى مناطقنا ونلتقي بأهلنا وأطفالنا الذين بقوا هناك، نصفنا في الشمال ونصفنا في الجنوب، لذلك نحاول العودة إلى أحبائنا بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك مخاطرة".

ووفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين "الأونروا" نزح حوالى 1.7 مليون شخص أي أكثر من 75 بالمئة من سكان القطاع هم من النازحين، كما اضطر العديد للنزوح أكثر من مرة.

وتقول أم نضال خطاب، نازحة من شمال غزة، نريد العودة، سواء بهدنة أو من دون هدنة. نريد العودة. هذا يكفى. لقد سئمنا وتعبنا".

وتحذر منظمة الأمم المتحدة باستمرار من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة بسبب شح المواد الغذائية وقلة وصول المساعدات الإنسانية.