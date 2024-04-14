بقلم: يورونيوز

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 5 مجازر في غزة وصل منها 52 شهيدا و92 جريحا خلال 24 حتى ليل السبت. وارتفعت حصيلة عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر إلى 33686 شهيدا و76309 جريحا.

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بعد ساعات فقط من إطلاق إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل في وقت مبكر من يوم الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس رفضت الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة، والذي كان سيشمل إطلاق سراح نحو 40 رهينة تحتجزهم الفصائل الفلسطينية. وكان الاقتراح قد عرض على حماس قبل أسبوع من قبل الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة. في المقابل تتمسك حماس بوقف نهائي لوقف إطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع المدمر.

ميدانيا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة أمس السبت واستمر صباح الأحد، خاصة في مخيم النصيرات وسط غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والقتلى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ورافق ذلك تصعيد المستوطنين الإسرائيليين لحدة التوتر في الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجموا قرى عدة وأحرقوا منازل وسيارات عديد الفلسطيين.

إلى ذلك أصبح أصبح العديد من سكان محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بلا مأوى. ونصب البعض خياماً فوق منازلهم المدمرة واستقروا فيها حيث لم يجد الكثيرون مكاناً يأوون إليه في ظل الحرب المستمرة والدمار الواسع في قطاع غزة. وكانت الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة ومحيطه خلفت دمارًا واسع النطاق.

وفي ما يلي آخر التطورات: