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عاجل. حرب غزة| قصف متواصل على مخيم النصيرات وتوتر مستمر في الضفة الغربية

أم فلسطينية تحمل رضيعها وسط المنازل المدمرة وسط غزة جراء القصف الإسرائيلي. 2024/01/24
أم فلسطينية تحمل رضيعها وسط المنازل المدمرة وسط غزة جراء القصف الإسرائيلي. 2024/01/24 Copyright KHALED OMAR/AP
بقلم:  يورونيوز
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت أمس الجمعة "8 مجازر وصل إثرها 89 شهيدا و120 جريحا إلى المستشفيات"، مشيرة إلى أن حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع وصلت إلى 33634 قتيلًا، إضافة إلى جرح 76214 آخرين.

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وفي اليوم 190 للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، واصلت القوات الإسرائيلية غاراتها وقصفها المدفعي على مخيم النصيرات لليوم الثالث، مستهدفة إحدى المدارس التي تؤوي نازحين، وأوقعت قتلى وعشرات الجرحى.

وفي الضفة الغربية المحتلة استمرت اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في قلقيلية وقرب رام الله، فيما داهمت القوات الإسرائيلية المنطقة صباح السبت في نابلس بعد أن قتلت فلسطينيا أمس.

في الأثناء مازالت تسود حالة من الترقب، إزاء توقعات بشن إيران ضربات ضد إسرائيل، في ظل دعم أمريكي كامل لتل أبيب.

أحداث الأمس

وفي ما يلي آخر التطورات:

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