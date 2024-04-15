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عاجل. حرب غزة| قصف مستمر على القطاع وسط استمرار هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

نازحون فلسطينيون يحاولون العودة سيراً على الأقدام من وسط قطاع غزة إلى شمال القطاع، الأحد، 14 أبريل/نيسان 2024.
نازحون فلسطينيون يحاولون العودة سيراً على الأقدام من وسط قطاع غزة إلى شمال القطاع، الأحد، 14 أبريل/نيسان 2024. Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ192 من الحرب على غزة، استمر القصف على عدة مناطق من القطاع، بالأخص على خان يونس في جنوب القطاع ومخيم النصيرات في الوسط.

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وحسب إحصائيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاحد، فقد أودى القصف الإسرائيلي من الجو الوبر والبحر حتى الآن بحياة 33 ألفا و729 فلسطينيًا، بالإضافة إلى عشرات آلاف المصابين.

وفي الضفة الغربية المحتلة استمرت ليلة الإثنين هجمات المستوطنين الإسرائيليين على ممتلكات السكان الفلسطينيين، وبالأخص في شمال الضفة.

أما على الصعيد السياسي فتقول إسرائيل إن حماس "رفضت" مقترح الهدنة الذي قدمه الوسطاء. وكانت حماس قد ردت على المقترح يوم السبت. يأتي ذلك وسط توتر متصاعد بعد الهجمة الانتقامية الإيرانية بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل مساء السبت. وعقد مجلس الأمن الدولي مساء الأحد في نيويورك جلسة لمناقشة التطورات بهذا الخصوص.

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