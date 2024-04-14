مجموعة السبع تدين الهجوم الإيراني وتلتزم بدعم إسرائيل الكامل

بقلم: يورونيوز

ندد زعماء مجموعة السبع بالهجوم الإيراني على إسرائيل خلال اجتماع عبر الفيديو وأكدت المجموعة أنها ستعمل لصالح استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

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وأكد قادة مجموعة السبع في ختام اجتماعهم "الدعم الكامل لإسرائيل وشعبها" مشددين على "التزامهم بأمنها". وأعلنوا في نفس البيان: "نعرب عن تضامننا ودعمنا الكامل لإسرائيل وشعبها، ونكرر التزامنا بأمنها".

وقالت إيطاليا التي تتولى رئاسة المجموعة في بيان بعد المؤتمر: "لقد خطت إيران بهذه التصرفات خطوات نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه. يجب تجنب ذلك".

وكان مكتب رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أعلن في وقت سابق بأن روما دعت لعقد اجتماع عبر الفيديو لزعماء التكتل الأحد لبحث الهجوم الذي حدث في وقت متأخر من مساء السبت.

وجاء مؤتمر السبع بعد ساعات من إطلاق إيران نحو 300 طائرة مسيرة وصاروخ بالستي على مواقع إسرائيلية تمكن النظام الدفاعي الجوي الإسرائيلي وبمساعدة الحلفاء (القوات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية)،من تفادي 99 بالمئة من الصواريخ والطائرات المسيرة وفقا للجيش الإسرائيلي.