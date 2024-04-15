"جُو الإبادة الجماعية".. هتافات تهاجم بايدن تتردد خلال تجمع انتخابي لترامب والأخير يوافقهم الرأي

بقلم: يورونيوز

انتشرت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مسيرة إعادة انتخابه الليلة الماضية، وهم يهتفون "جُو الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى مقولة Genocide Joe التي تنتقد موقف واشنطن الداعم لتل أبيب في حربها على غزة.

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وهذه العبارة هي واحدة من الشعارات التي رددها أنصار الفلسطينيين خلال التظاهرات في الولايات المتحدة، تتهم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بـ "إبادة الشعب الفلسطيني"، وذلك بسبب الدعم العسكري والمالي المستمر لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة.

ولم يكن من الواضح سبب استخدام أنصار ترامب لهذه العبارة، على الرغم من مواقف مرشحهم المؤيدة بشراسة لإسرائيل.

والمفاجأة كانت، أن ترامب نفسه أيد هذه الهتافات، وقال الرئيس الأمريكي السابق: "ليسوا مخطئين".

ولم يعرف بعد ما المقصود بعبارته هذه.

وفي مارس/آذار أعرب ترامب عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، قبل أن يعود ويطالب إسرائيل "بإنهاء العملية".

وانتقد ترامب قبل ساعات إدارة بايدن، وأكد أن "الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر الضعف الكبير للولايات المتحدة في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن".

وشدد على أن هذا الهجوم "لم يكن ليحدث لو كنا في السلطة... أنتم تعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك، والجميع يعلم".

واستهدفت إيران إسرائيل فجر السبت بعشرات المُسيرات والصواريخ ردًا على الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل جنرالين وخمسة ضباط من الحرس الثوري في الأول من نيسان / أبريل، عندما قصفت إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق.