ترامب يدعو إسرائيل إلى إنهاء حربها على غزة: "لأنكم تخسرون الكثير من العالم والكثير من الدعم"

بقلم: يورونيوز

يحمل ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية ارتكبت هذا الهجوم "لأنهم لا يحترمونه"، وفق تعبيره.

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دعا دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق إسرائيل إلى إنهاء حربها على غزة، قائلا "عليكم إنهاء حربكم".

وشدد في مقابلة أجراها مع صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية على أن الدولة العبرية يجب أن تكون حذرة جداً، "لأنكم تخسرون الكثير من العالم والكثير من الدعم".

وردا على سؤال حول التوترات بين القدس وواشنطن بسبب الحرب في غزة، أفاد ترامب أن الدعم الذي كانت تحظى به إسرائيل في الولايات المتحدة قد انخفض خلال الـ15 سنة الماضية.

وقال مرشح الحزب الجمهوري: "علينا التوصل إلى السلام، ولا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعو فيها ترامب إلى وقف الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في غزة. بل سبق أن طالب خلال مقابلة أجراها مع "فوكس نيوز" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإنهاء الحرب على القطاع بسرعة.

وقال ترامب قبل حوالي شهر في رد على سؤال حول الرسالة التي يود توجيهها إلى نتنياهو: "عليك الانتهاء من الأمر والقيام بذلك بسرعة والعودة إلى عالم السلام. نحن بحاجة إلى السلام في العالم... نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".

ولفت حينها إلى أنه على الدولة العبرية "إنهاء المشكلة".

ويحمل ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية هجوم حركة حماس يوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية ارتكبت هذا الهجوم "لأنهم لا يحترمونه"، وفق تعبيره.

وأشار مرارا وتكرارا إلى أنه "لو كان رئيسا لما حدثت عملية طوفان الأقصى".