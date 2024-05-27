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الاتحاد الأوروبي يقدم أكثر من ملياري دولار لدعم للاجئين السوريين في أوروبا ويرفض عودتهم بشكل قسري

جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في بروكسل
جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في بروكسل Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تعهد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بتقديم أكثر من ملياري يورو لدعم اللاجئين السوريين في أوروبا، كما نفى احتمالية عودتهم إلى سوريا.

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وقال جوزيب بوريل، خلال النسخة الثامنة لمؤتمر بروكسل الوزاري حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي انعقد في بروكسل اليوم الاثنين، وشارك فيه  إن الظروف الملائمة لعودة طوعية وآمنة للسوريين ليست متاحة الآن.

وأضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "تلوح سحابة سوداء فوق المنطقة. يجب أن تكون الأحداث في الجارة فلسطين بمثابة تذكير صارخ بأن ما يسمى بالصراعات المجمدة تنفجر من وقت لآخر."

وشارك في الاجتماع ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسوريا، ودول ثالثة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم، وتجديد دعم المجتمع الدولي لتسوية النزاع بحل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية، حيث قدم أكثر من 33 مليار يورو استجابة للأزمة السورية، منذ عام 2011.

المصادر الإضافية • إي في أن

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